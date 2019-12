Scholen organiseren lichtwandeling voor Warmste Week: centrumstraten afgesloten voor verkeer Koen Moreau

16 december 2019

16u31 26 Lede Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrienden en sympathisanten van de kleuterschool Morgenster, de Vrije Lagere School Wonderster en het Stella Matutinacollege van Lede organiseren op woensdagavond 18 december opnieuw ‘Leave a light on’.

Onder die naam wordt voor een lichtwandeling gezorgd tussen de drie scholen. Vooraf en nadien zijn er nog activiteiten op de scholen. De lichtjes worden verkocht voor De Warmste Week en de opbrengst van de verkoop en de activiteiten op de scholen gaat integraal naar Welzijnsschakel Lede. Die organisatie trekt zich het lot aan van Ledenaars die het minder breed hebben.

Afgesloten straten

De lichtwandeling is tussen 17.30 en 18.30 uur. Daarom worden van 17 tot 19 uur heel wat centrumstraten afgesloten voor het verkeer. Concreet gaat het om de Kasteelstraat tussen Kasteeldreef en Stationsweg, Stationsweg, Klemendorp, Kerkevijverstraat tussen Stationsweg en Markt en de Nieuwstraat tussen Markt en Bellaertstraat.

Het verkeer wordt omgeleid langs Ommeganglaan, Dokter Moenslaan, Olmendreef, Broeder De Saedeleerstraat, Spoorstraat, de Kerchovelaan, Stokstraat, Kerkevijverstraat, Bambochtweg, Vijverstraat en N442. Aangezien er in de Dokter Moenslaan en Olmendreef geen parkeerverbod voorzien is en die straat vorig jaar door de talrijke deelnemers vol geparkeerd werd, is het beter een alternatieve route te zoeken en de volledige omgeving rond de scholen te mijden.