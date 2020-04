Schildpad met telefoonnummer op schild teruggevonden: “Enkele nummers onleesbaar, maar Facebook bracht de redding” Koen Moreau

10 april 2020

17u30 2 Lede Op een weide in Smetlede werd vrijdag een stevig uit de kluiten gewassen schildpad gevonden.

Het was in eerste instantie niet duidelijk waar het dier vandaan komt. “Op het schild staat met groene viltstift een telefoonnummer genoteerd, maar dat is helaas onleesbaar”, publiceerde vinder Stef Van Bever op enkele lokale Facebookpagina’s. Al snel werd de eigenaar op die manier gevonden. De kans is groot dat opnieuw voor een leesbaar telefoonnummer op de rug van zijn schildpad zal zorgen.