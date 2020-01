Schilderijen Els Moerenhout (53) veroveren langzaam het buitenland: Werken in Gambia en Philadelphia Koen Moreau

17 januari 2020

09u22 0 Lede Els Moerenhout uit Lede stuurde net haar eerste schilderij naar de Verenigde Staten. “Een portret van een kindje waarvan ik een prachtige foto op Instagram zag.”

Fotografie, Instagram en schilderkunst vormen een merkwaardige combinatie waarin Els Moerenhout uit Lede zich bijzonder goed thuis voelt. “Ik plaats geregeld schilderwerken online en volg verschillende profielen met mooie foto’s.”

Zo ook het profiel van de Amerikaanse fotografe Jennifer Brinton Robcin uit Philadelphia. “Haar prachtige beelden spraken me enorm aan en enige tijd geleden vroeg ik haar toelating om een foto van een kindje die ze publiceerde te schilderen.” Iets uitzonderlijk want normaal schildert Els enkel op basis van eigen foto’s.

Moerenhout in Amerika

Het ‘over’-schilderen bleek geen probleem. “En het resultaat op mijn Instagram beviel Jeniffer zo erg dat ze het resultaat kocht.” Daardoor hangt er sinds kort een authentieke Leedse Moerenhout in een huis in het Amerikaanse Philadelphia.

“Mijn schilderij bleek de beeltenis te zijn van haar zoon als kind die intussen een dertiger is en waarmee ze geen contact meer heeft.” De emotionele waarde voor de Amerikaanse vrouw is dus groot. “Ze stuurde net nog een bericht om te zeggen dat ze hem door mijn schilderij elke dag een beetje in huis voelt.”

Mensen beroeren

Een mooie appreciatie. “Ik schilder vooral om mensen te beroeren. Dat is veel belangrijker dan iets mooi maken. De reactie van Jeniffer doet me dan ook heel veel plezier.” Met een beetje geluk kan Els haar schilderij ooit live zien hangen. “Het zou leuk zijn om ooit eens tot daar in Amerika te raken, al vrees is zoiets nooit zal lukken.”

Het portret van het kind is overigens niet het eerste werk dat internationale belangstelling oogst. “John van Afspanning De Jaeger nam ooit werken mee naar Gambia, maar dit is toch nog iets anders.”

Wie meer van Els en haar schilderkunst wil weten, moet zeker eens een kijkje nemen op het Instagram-account ‘Elsmoe’.