Schermer Leandro (15) hakt volwassen tegenstanders in de pan en wordt Belgisch Kampioen U20 Koen Moreau

13 oktober 2020

18u21 1 Oordegem De beloftevolle jonge schermer Leando Loeman won dit weekend op zijn vijftiende het Belgisch Kampioenschap in Libramont. Daarmee lijkt 2020 definitief het jaar van de doorbraak te worden voor de jonge Oordegemnaar.

In februari schreven we al dat Leandro een topper in wording in de schermsport was en dat maakt hij meer en meer waar. Zondag versloeg de eerstejaars kadet vriend en vijand in de categorie U20. Een opvallende, bijzondere en uitmuntende prestatie gezien zijn jonge leeftijd. En een mooie opsteker nadat hij zich een dag eerder tevreden moest stellen met een bronzen medaille bij de U17 en wegens een medische ingreep nauwelijks kon voorbereiden. Door de Coronamaatregelen staan er voorlopig helaas geen toekomstige wedstrijden of tornooien meer op het programma.