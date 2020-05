Schepen Heestermans (Groen) slaat mea culpa na procedurefout die tot ontbinding gemeentelijke adviesraad leidt Koen Moreau

27 mei 2020

18u36 0 Lede Een klacht en twee onbeantwoorde brieven van de gouverneur zorgden ervoor dat Lede zonder Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening zat.

“Het - vaak noodzakelijk - advies voor grote bouwdossiers vragen, was daardoor niet mogelijk. Omdat de samenstelling van de raad van rechtswege werd vernietigd zijn er mogelijk ook gevolgen voor adviezen die eerder werden verleend.” Dat stelde gemeenteraadslid Marc Boterberg (LV&Z) tijdens de jongste digitale gemeenteraad in Lede.

De man vroeg vooral naar het waarom van de vernietiging. “De gouverneur stuurde op 16 december een eerste brief en op 15 januari een herinnering. Dergelijke brieven onbeantwoord laten is ofwel slecht bestuur ofwel een strategische keuze om de klacht niet ten gronde te moeten behandelen, maar de samenstelling zonder uitleg te kunnen overdoen omwille van procedurefouten”, aldus Boterberg.

Gemeenteraadslid Peter Venneman (Open Lede) vroeg zich af “of de gemeente misschien niet graag een Gecoro heeft” en Ann Van Wesemael (N-VA) had het over “een flagrante inbreuk op deugdelijk bestuur”.

Niet moedwillig

Schepen Bart Heestermans (Groen) verzekerde dat de vernietiging niet moedwillig gebeurde. “Ik heb de brieven op een foutieve manier beantwoord omdat ik de procedure onvoldoende kende. Dit zal zich in elk geval niet meer herhalen”, verzekerde de man. Over de precieze inhoud van de klacht, over de samenstelling en over mogelijke gevolgen voor gemaakte adviezen werd niet gerept. In een geheime zitting werd de Gecoro nadien - op basis van studie, werk, ervaring en onafhankelijkheid - opnieuw samengesteld.