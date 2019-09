Schandalig: 253 (!) kaartjes van autoverkopers op traject van één kilometer (en dat kan volledig straffeloos) Koen Moreau

19 september 2019

18u12 2 Lede Wie zijn wagen de jongste dagen in het centrum van Lede parkeerde kon er niet naast kijken. Verschillende autoverkopers lieten kaartjes achter om hun diensten aan te bieden. Het GAS-reglement dat dergelijke acties moet ontmoedigen bevat bovendien zoveel gaten dat bestraffen nagenoeg onmogelijk is.

Of die vervelende en opdringerige kaartjes echt tot doel hebben tweedehandswagens te vinden of gewoon bedoelt zijn om te voelen of de wagens niet afgesloten zijn, is al een eerste probleem. Dat die kaartjes vervolgens massaal op de grond belanden, is een tweede groot probleem. Toch is dat wat de voorbije dagen alweer gebeurde in de centrumstraten van Lede.

253 kaartjes

Ter illustratie: Luk Roobroeck trok woensdagnamiddag met zijn 11-jarige zoon Stef de straat op om de vervelende kaartjes op te ruimen. “We hadden al enkele dagen kaartjes geteld, maar opruimen is beter dan tellen”, vertelt Roobroeck. Samen met zijn zoon verzamelde hij in geen tijd en over een afstand van minder dan één kilometer 253 (!) kaartjes van vier verschillende verkopers. “Onbegrijpelijk dat gemeente en politie dit zomaar laten gebeuren”, stelt Roobroeck.

Zoon Stef betreurt eveneens dat de kaartjes gewoon op straat gegooid worden. Door de spontane actie heeft Stef wel de smaak te pakken. “Vandaag raapten we alweer meer dan twintig kaartjes op”, vertelt hij.“ Om de straten proper te houden, plant hij nog meer opruimacties. “Ik heb het al aan enkele vriendjes gevraagd en die willen graag meehelpen”, vertelt de jongen.

Betrappen

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) is op de hoogte van de veroorzaakte overlast. “Toeval wil dat we de politie net de vraag stelden, omdat gemeenteraadslid Stijn Wille (Open Lede) de problematiek eveneens op de agenda van de gemeenteraad van donderdag plaatste, maar beboeten is uiterst moeilijk”, aldus de burgervader.

Nochtans lijkt het gemeentelijk politiereglement duidelijk. Daarin staat letterlijk onder Artikel 91 (G.A.S.): “Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus.” Moeilijkheid blijkt echter het opsporen en beboeten van de vervuiler. “Op die kaartjes staat meestal enkel een telefoonnummer en geen naam. We kunnen ons reglement dus niet echt toepassen, tenzij we de verdelers op heterdaad betrappen”, aldus Uyttendaele.

Geen reclame

Volgens de politie liggen de zaken nog moeilijker en is het artikel onbruikbaar. “Iemand die een auto wil aankopen maakt geen reclame aangezien reclame normaal bedoeld is om iets te verkopen.” Daarnaast richt het reglement zich enkel op de bedeler en niet op de verantwoordelijke uitgever of zaakvoerder. “Beboeten kan dus enkel bij betrapping.” Tot slot is het reglement ook onduidelijk over wat precies een overtreding is. Elke bedeelde flyer of het bedelen van flyers?

Samengevat: zolang er geen beter reglement komt, kunnen autoverkopers met goede en minder goede bedoelingen massaal kaartjes deponeren in de politiezone Erpe-Mere/Lede. Werk aan de winkel voor de politici dus om een aangepast, werkbaar en toepasbaar politiereglement te schrijven.