Ruit uitgegooid van huis langs Olmendreefrede Koen Moreau

03 december 2019

18u56 0 Lede Vandalen of inbrekers vernielden maandagavond aan de achterzijde van een huis langs de Olmendreefrede in Lede een raam.

Het is niet duidelijk of het de dader(s) te doen was binnen te raken of om gewoon vernielingen aan te brengen. De politie is een onderzoek gestart. Wie iets verdacht opmerkte, kan vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.