Ruit uit voordeur geslagen langs Rodtstraat: oproep naar getuigen KOEN MOREAU

08 juli 2019

17u05 8 Lede In de Rodtstraat in Oordegem werd zondagavond vlakbij Oordegemkouter het glas van een voordeur vernield.

De politie werd meteen na het voorval dat omstreeks 20 uur gebeurde gealarmeerd, maar bij aankomst was de dader al gaan vliegen. Het is niet duidelijk of het om (bewust) vandalisme of een inbraakpoging gaat. “Er is in elk geval niets gestolen”, vertelt slachtoffer Brian Cattellion. De man lanceert een oproep naar getuigen. “Wie iets opmerkte, mag dat steeds laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.”