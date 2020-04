Rotweekend voor Natuurpunt Lede: voor 4.000 euro aan wildcamera’s gestolen uit boshuis en heel wat natuurschade aangericht Koen Moreau

26 april 2020

17u02 1 Lede Het feit dat meer en meer wandelaars de natuur opzoeken betekent helaas niet dat er meer respect is voor de natuur of het werk van Natuurpunt.

Dat mochten de vrijwilligers van Natuurpunt Lede het voorbije weekend ondervinden. De talrijke bezoekers aan de natuurgebieden doen dat helaas niet enkel om een frisse neus te halen. “We merkten al meerdere plekken op waar - nachtelijke - vuur gesticht werd en het voorbije weekend werden ondanks het broedseizoen ook jachtpartijen gemeld”, aldus Natuurpunt-voorzitter Yvette Saerens.

Gif en inbraak

“Verder sproeide een boer gif aan de rand van zijn perceel waardoor gevolgen voor vlinders en volgens evenmin uit te sluiten zijn.“ Niet alleen de natuur wordt niet ontzien. Ook de werking van Natuurpunt werd, na een zware moordpartij op enkele bijenvolken, opnieuw met zware schade geconfronteerd. “Vrijdagnacht werd ingebroken in ons boshuis. Dieven gingen er van door met onze Buchnell wildcamera’, behuizing en batterijen. Goed voor een verlies van bijna 4.000 euro.”

Getuigen en steunen

Natuurpunt diende klacht in bij de politie, maar getuigen die iets zagen mogen anoniem tijdens de kantooruren contact opnemen met de lokale politie via 053/60.64.64 of met de vrijwilligers van Natuurpunt. “Daarnaast kunnen we alleen een warme oproep doen om van onze prachtige natuur te genieten zoals het hoort en onze Facebookpagina in de gaten te houden voor onze activiteiten na de coronamaatregelen. Lid worden en onze werking steunen kost overigens slechts 30 euro per jaar.”