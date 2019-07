Rotstart voor vakantie: reiskoffers 's nachts uit vooraf ingeladen auto gestolen KOEN MOREAU

05 juli 2019

06u53 6 Lede De vakantie van een familie uit Oordegem, deelgemeente van Lede bij Aalst, eindigde deze week nog voor ze gestart was.

Dieven kwamen langs tussen het moment dat hun was wagen ingeladen en het geplande vertrek. Zij gingen er van door met alle reiskoffers van de familie. “De diefstal gebeurde in de nacht van woensdag 3 en donderdag 4 juli tussen 22.45 uur en 3.45 uur. Wie iets opmerkte, mag ons steeds contacteren via 053/60.64.64", aldus de lokale politie van Erpe-Mere/Lede.

Ben je of ken je de getroffen familie? Contacteer dan ons redactie via 0496/79.73.05.