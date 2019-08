Roste Mon organiseert antiek- en rommelmarkt KOEN MOREAU

29 augustus 2019

18u57 0 Lede Ter gelegenheid van de kermis in Smetlede organiseert café Roste Mon op zondag 1 september een antiek- en rommelmarkt.

Deze heeft plaats in de Kerkhofstraat en op Smetlededorp van 8 tot 16 uur. Deelnemen is gratis mits beschikbare plaatsen en inschrijving voor vrijdag 30 augustus via carine.de.bruycker1@telenet.be of 0476/25.19.84.