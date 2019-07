Rookontwikkeling door brandje in afvalcontainer bij Vloeren Verbeke KOEN MOREAU

13 juli 2019

09u33 4 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede doofden vrijdagavond brandend bouwafval in de Wijstraat.

Dat afval lag in een container achter het gebouw van Vloeren Verbeke. Rond 19.30 uur werd achter het gebouw in de straat tussen de Wichelsesteenweg en de Guchtstraat rook opgemerkt. De brand was snel onder controle. De oorzaak is onduidelijk. Er was geen schade.