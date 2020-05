Rondreizend poppentheater wordt online en virusvrij theater: Sloefke & Kwibus in coronatijd Koen Moreau

17 mei 2020

14u02 2 Lede Nu meester Frans Gits uit Aalst onmogelijk de hort op kan met zijn rondreizend poppentheater vond hij zichzelf opnieuw uit met een online-poppentheater. Intussen verschenen op YouTube al zes filmpjes van 15 à 20 minuutjes met Sloefke en diens hond Kwibus.

De filmpjes richten zich in eerste instantie op de leerlingen van de Vrije Lagere School Stella Matutina Wonderster. Dat is niet toevallig de school waar Gits nog steeds halftijds les geeft en waar de leerlingen geregeld dienst doen als testpubliek. Toch zijn de informatieve en deels educatieve filmpjes ook best leuk en herkenbaar voor zowat alle jonge kinderen.

Filmpje nummer zes heeft het over de terugkeer naar de schoolbanken en de maatregelen die daarbij van kracht zijn, maar heel wat thema’s passeerden alvast de revue. De filmpjes bekijken kan via YouTube, de Facebookpagina Reizend Poppentheater Sloef of www.sloef.be.

