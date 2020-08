Rondleidingen op afspraak in nieuw politiehuis: “Inschrijven is verplicht om alles in goede banen te leiden” Redactie

24 augustus 2020

10u59 0 Lede Na vijf jaar denk- en bouwwerk wordt binnenkort het nieuwe politiehuis op de grens van Lede met Erpe in gebruik genomen.

Een kijkje nemen in het gloednieuwe gebouw op de steenweg tussen Lede en het kruispunt Vijfhuizen tegenover het Gabriels-benzinestation kan op zaterdag 26 september tussen 10 en 17 uur. Inschrijven is verplicht en kan via www.erpemerelede.be.