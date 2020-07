Ronde van Vlaanderen geen vervanger voor afgelast volksbal: verbod op publiekszones Koen Moreau

10u16 4 Lede De eerste doortocht van de Ronde van Vlaanderen De eerste doortocht van de Ronde van Vlaanderen door Lede zal helaas weinig extra leven in de brouwerij brengen.

Omwille van de coronacrisis wordt de burgemeesters aangeraden voor de doortocht van de Ronde op zondag 18 oktober veiligheidszones in te stellen waar het risico op een volkstoeloop te groot is. “In het kader van een pandemie zijn volkstoelopen niet aangewezen”, luidt het in een mededeling van de gouverneur aan de lokale besturen.

De organisatoren van de Ronde zullen alvast geen vipevenementen organiseren en geen publiekszones creëren. Er wordt ook aangeraden publiekszones en commerciële activiteiten te verbieden. Daarmee verliest het bruisende Lede na het afgelaste volksbal van 28 augustus wellicht ook het naar voor geschoven alternatief waarbij een bruisend feestdorp met groot scherm aan de kerk werd beloofd.