Rolstoel verdwenen... en teruggevonden in rusthuis Markizaat KOEN MOREAU

28 mei 2019

16u45 5 Lede In woonzorgcentrum Markizaat in Lede verdween een rolstoel en langs de Hoogstraat werd ingebroken in een onbewoonde woning waar verbouwingen bezig zijn.

In de nacht van zondag op maandag braken de dieven in de Hoogstraat een zijdeur open en stalen een combiboorhamer van het merk Dewalt. In woonzorgcentrum Markizaat verdween op zondag 12 mei een rolstoel. “Misschien is de rolstoel gebruikt om iemand uit de nood te helpen, ofwel is hij moedwillig gestolen”, aldus het OCMW van Lede in een oproep om de rolstoel zo snel mogelijk terug te brengen. “Zodat onze bewoner weer kan genieten van een wandeling.” De oproep werd massaal gedeeld waarna de rolstoel al snel teruggevonden werd.