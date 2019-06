Roefeldag lokt meer dan 400 kinderen naar sportcomplex De Ommegang KOEN MOREAU

22 juni 2019

14u56 0 Lede In aanloop naar de grote vakantie konden jongelui zich zaterdagnamiddag aan sportcomplex De Ommegang in Lede uitleven tijdens de Roefeldag.

Meer dan 400 kinderen schreven zich vooraf in waarna ze in functie van leeftijd via een doorschuifsysteem tal van leuke activiteiten mochten beleven. Zo was er voor de kleinsten een clown, springkasteel, slang, ballenspel, bezoek aan de brandweer, een gek kapsalon en mini-jeeps. Kinderen van derde en vierde leerjaar konden zich onder andere uitleven op een Rodeostier, met wipschieten, voetbal darts, een fietsbehendigheidsparcours, dans en een tarzanbaan. Voor de oudste deelnemers was er een aanbod in line skate, een tarzanbaan, sumo-worstelen, bumperballen en wielrennen. De weersomstandigheden waren alvast ideaal waardoor het voor deelnemers en begeleiders puur genieten werd.