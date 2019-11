Rode Neuzen Heldendag op SMC Lede: “Elke leerling is een roze dinosaurus” Koen Moreau

25 november 2019

15u54 2 Lede De 210 leerlingen van de het eerste jaar van het Stella Matutinacollege van Lede beleefden maandag een topvoormiddag. In het kader van de ‘Rode Neuzen’-actie kwam Het Habbekrats Heldenteam langs.

“Sinds vorig schooljaar is onze school een Rode Neuzen School”, vertelt leerkracht Sara Portier. Die titel kreeg de school omdat ze heel wat aandacht besteed aan het verhogen van de mentale fysieke én sociale weerbaarheid van de leerlingen. “En daardoor kregen onze eerstejaars nu van Rode Neuzendag en de koning Boudewijnstichting de ‘Heldentoer’ van VZW Habbekrats cadeau.”

Diverse workshops

Die toer keek aan de hand van tal van workshops of de leerlingen naast een ‘Rode neuzen’-school ook een ‘Helden’-school waren. “Op tal van plaatsen op onze school zijn er workshops waarbij het ‘helden’-gehalte gemeten wordt”, aldus Portier. Zo kregen de eerstejaars ‘les’ van een atleet, streetartist, entertainer, wetenschapper, circusartiest, avonturier, muzikant en beatbokser.

Dat alles zorgde voor een plezante en leerrijke voormiddag waarbij de kinderen onder begeleiding van echte helden prachtige graffiti-art op de speelplaats aanbrachten, circuskunstjes oefenden, ‘hip hop’-nummers schreven, scheetjes en andere geluiden leerden maken met een micro, leerden hoe vuur te maken, bruggen te bouwen, een tent op te trekken en konden smullen van eetbare onderdelen van een computer.

Voetbalkampioen en tv-presentator

Bijzonder in trek was het aanleren van voetbalkunstjes door Martijn Debbaut. Die leerkracht Lichamelijke Opvoeding en all-round freestyler voetballer presenteert op VTM KIDS ‘Vollenbak Voetbal’, was te zien in Belgiums Got Talent en schopte het tot Belgisch en Benelux kampioen panna. Heel wat leerlingen maakten dan ook een selfie met de man. Eveneens van de partij was singer-songwriter en presentator Arne Vanhaecke die enkele jaren als omroeper en presentator aan de slag was op de jeugdzender vtmKzoom.

De leerlingen waren in de wolken. “Bijzonder leuk, maar jammer dat het slechts een halve dag duurt”, mochten we meermaals optekenen. Tijdens het slotmoment ging leerling Kevin Kitoko met succes nog even aan de slag als volleerd beatbokser. Enkele leerlingen toonden ook hun ‘hip hop-‘kunnen waarna al snel duidelijk werd dat het SMC naast een ‘Rode neuzen’-school ook een ‘Helden’-school is.

Challenge Day

“Een stevige opsteker om verder te doen”, aldus directeur Hilde De Smet en adjunct-directeur Tim De Gendt. De school zamelde in het kader van Rode Neuzen overigens al heel wat in met de verkoop van donuts, pannenkoeken en een tombola. “En die bedragen worden integraal geherinvesteerd in het welzijn van onze leerlingen. Zo zullen we fruit aankopen en komt er voor de vierdejaars een zeer waardevolle Challenge Dag.”

Tijdens het slotmoment kregen de school en de leerlingen roze dinosaurussen overhandigd. “Die staan symbool voor enorm sterke dieren die het vanbinnen ook moeilijk kunnen hebben. Durf er met elkaar over praten”, was nog een laatste gouden raad van het aanwezige heldenteam.