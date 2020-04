Rode Kruis smeekt bloedgevers langs te komen om bloed te geven: “Vooraf inschrijven is verplicht” Koen Moreau

06 april 2020

10u58 12 Lede Nu mensen meer en meer in hun kot blijven, dagen steeds minder bloedgevers op.

“De nood aan bloed is nochtans nog steeds groot. We kunnen alle beetjes dus goed gebruiken”, vertelt Isabeau Hanssens van Rode Kruis Lede. Ze lanceert dan ook een warme oproep naar (nieuwe) meerderjarige bloedgevers voor de bloedafnames van dinsdag 7 en woensdag 8 april van 18.30 tot 21 uur in Zaal De Bron in Lede. “Omwille van de coronamaatregelen is vooraf inschrijven wel verplicht.”

Meer info en inschrijven per locatie en tijdslot: klik hier.