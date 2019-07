Rijbewijs ingetrokken van verwarde chauffeur (91) die geparkeerde wagen aanrijdt KOEN MOREAU

03 juli 2019

16u27 0 Lede Agenten van de lokale politie trokken dinsdagavond rond 20 uur het rijbewijs in van een 91-jarige bestuurder.

Die had even voordien in de Bosstraat in Lede een geparkeerde wagen aangereden. “De bestuurder zette zijn weg verder, maar kon iets verderop tot stilstand worden gebracht. De oudere bestuurder was zich van niets bewust”, aldus de politie. In afwachting naar verder onderzoek omtrent de geschiktheid van de man om nog achter het stuur te kruipen, werd het rijbewijs van de man ingehouden.