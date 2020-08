Rijbewijs ingetrokken na positieve alcohol- en speekseltest Frank Eeckhout

23 augustus 2020

10u51 4 Lede Na een positieve alcohol- en speekseltest heeft politie Erpe-Mere/Lede het rijbewijs van een bestuurder ingetrokken.

De agenten controleerden de man vrijdagnacht omstreeks 1.50 uur in de Stationsstraat in Lede. Hij mocht zijn rijbewijs afgeven voor 15 dagen en zal zich later nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.