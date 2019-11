Replica oorlogsmonument moet exacte kopie zijn: “Zo niet heeft de kunstenaar een prachtig beeld voor zijn tuin, maar geen centen” Koen Moreau

22 november 2019

08u50 3 Lede Onder druk van het gemeentebestuur en de 11 novemberkring moet kunstenaar Leendert Van Accoleyen zijn persoonlijke invullingen bij de reconstructie van het oorlogsmonument voor de markt van Lede weghalen. De man wou nochtans graag met respect voor de geschiedenis enkele actuele thema’s aansnijden.

“Maar volgens de woordenboek is een replica een exacte kopie en dat is wat wij bestelden”, aldus cultuurschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie). De schepen wil verder weinig woorden vuil maken aan de zaak. “Ik begrijp dat de jonge kunstenaar zich - wellicht met de beste bedoelingen - nogal wat dichterlijke vrijheden wou veroorloven. Alleen bestelden wij een exacte replica en daar horen geen nieuwe of aangepaste elementen bij.”

De boodschap van de gemeente is duidelijk. “Indien we geen replica opgeleverd krijgen, zal de kunstenaar een prachtig tuinbeeld voor bij hem thuis hebben. Betalen doen we in dat geval niet”, klinkt het duidelijk. De jonge leeuw of leeuwin waarmee de kunstenaar voor een zachtere en meer hedendaagse uitstraling van het beeld wou zorgen, is bijgevolg geen optie.

Na een bezoek ter plaatse zou de kunstenaar aan een delegatie van het gemeentebestuur en bevriende relaties beloofd hebben om de leeuw opnieuw van manen te voorzien. De kunstenaar zelf was niet bereikbaar voor een reactie of bevestiging.