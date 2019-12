Repair café geeft defecte spullen een nieuw leven Koen Moreau

06 december 2019

08u15 0 Lede Wie defecte spullen een nieuw leven wil geven, moet zaterdag 7 december zeker naar zaal De Bron in Lede komen.

Die plek wordt tijdelijk omgevormd tot een ‘Repair Café’ waardoor je er met de hulp van handige vrijwilligers spullen kan repareren. Heb je een defecte radiospeler, kleren met gaten in of nog een ander jammerlijk defect? Van 10.30 tot 16.30 uur kan je in de zaal naast de bibliotheek terecht voor alle mogelijke herstellingen.

Ter plaatse wordt gewerkt met een inschrijvingssysteem. Geen tijd dit weekend? Geen paniek: er zijn volgens jaar nog repair cafés op zaterdag 28 maart, zaterdag 6 juni, zaterdag 26 september en zaterdag 28 november.