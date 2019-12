Renaat (32) deelt passie voor unieke ambachtelijke (Marokkaanse) producten in Quartier Artisanal Koen Moreau

04 december 2019

18u16 0 Lede Typische en authentieke Marokkaanse producten kan je sinds kort vinden in de Molenhoek op de grens van Oordegem en Smetlede. Renaart Delporte (32) startte er na zijn uren het gezellige ‘Quartier Artisanal’. Een eerbetoon aan vakmannen die alles nog met de hand maken.

Omdat stilzitten niets voor Renaat Delporte is, gooide de man uit Wanzele zich nog maar eens en vol passie op iets nieuws. Na de oprichting van de Wanzeelse Wielerwonderen, dit jaar tien jaar jong, een van de trekkers van het inmiddels gestopte Wanzele Kermis, zaakvoerder van een inmiddels opgedoekte online-webwinkel voor wielerkledij en webdesigner vond de man dat hij zijn weinige vrije tijd, naast zijn job voor een reclamebureau onder de vleugels van DPG Media, nog kon invullen met iets anders.

Het lijkt het verhaal van twaalf stielen en dertien ongelukken, maar dat is het niet. “Ik vind het geweldig om iets op de kaart te zetten. Doordat ik ook steeds in projecten denk, kan ik probleemloos hoofdstukken afsluiten en nieuwe opstarten”, vertelt hij. Zo ook nu ‘Quartier Artisanal’. Het resultaat van een immense liefde voor Marokko.

In een tijd dat alles machinaal wordt gemaakt zijn ambachtsmensen nog steeds met de handen bezig om elk detail te doen kloppen Renaat Delporte

Typische ambachtmensen

“Intussen ging ik er al bijna dertig keer op reis naar dat geweldige land met die geweldige mensen.” Tijdens die talrijke trips bezoekt Renaat, al dan niet met partner Charlotte, graag de typische ambachtsmensen. “Ik vind het geweldig dat in tijden dat alles machinaal gemaakt wordt, nog mensen bezig zijn om alles met de hand te doen.” Enkele spullen vonden door de jaren heen hun weg naar het huis van Renaat en Charlotte.

“Niet dat het propvol staat bij ons, maar die producten hebben een uitstraling en een verhaal. Dat vind ik enorm belangrijk.” Een verhaal dat Renaat wat graag wil verder vertellen. “Omdat ik het geweldig vind wat die mensen ginds doen, ik honderd procent achter hun werkwijze sta en elk voorwerp een kunstwerk is, besloot ik hun producten naar hier te halen en te verkopen.”

Exclusief en uniek

Het resultaat werd ‘Quartier Artisanal’ met een ruim gamma aan ambachtelijke producten uit Marokko waaronder handgeblazen glazen, handgeknoopte tapijten en kussens, handgemaakte aperitiefplanken, manueel gevlochten manden, stuk per stuk gedraaide borden en nog veel meer. “Alles wat je hier ziet is exclusief en uniek. We verdelen overigens oorringen uit het Turkse Istanboel die vandaag enkel in boetieks in Marrakesh, Londen en New York te vinden zijn.”

We verkopen oorringen uit Istanbul die enkel te koop zijn in Marrakech, Londen, New York en nu ook Oordegem. Renaat Delporte

Dat nu ook Oordegem in dat lijstje prijkt, maakt Renaat fier. “Echt vakmanschap schat ik naar waarde en geef ik graag een plaatsje.” De relatie met Marokko is dan ook niet exclusief. “Je kan hier ook Gimber krijgen. Ideaal om in een drankje te mixen als mocktail of te combineren met warme thee. Wie op zoek is naar een verrassend eindejaarsgeschenk vindt hier zeker iets en ik laat je met veel plezier voelen, ruiken en proeven. Op verzoek - en mits het nodige geduld - kunnen heel wat zaken ook op maat en smaak worden gefabriceerd”, knipoogt Renaat, die nog steeds uitstekende commerciële vaardigheden heeft.

Quartier Artisanal is te vinden langs de Molenhoek 168, 9340 Oordegem, 0473/22.18.29.

Tot en met zondag 5 januari geopend op zaterdag van 13.30 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12.30 uur. Op Kerstavond 24 december en eindejaarsavond 31 december is de zaak open van 10 tot 16 uur.

Meer info: www.quartierartisanal.com