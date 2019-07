Recreatieve paardentocht van 20 kilometer KOEN MOREAU

04 juli 2019

18u10 0 Lede Ter gelegenheid van de kermis in Smetlede wordt voor de 8ste keer een paardenrally georganiseerd in Smetlede.

Start is zaterdag 6 juli tussen 15.30 en 18 uur aan de tent in de Kerkhofstraat. Deelnemers betalen 10 euro per persoon voor inschrijving, twee drankjes en een broodje warm Breydelspek. Na de rally is er een gratis afterparty.