Recordaantal starters en leerlingen voor SMC Lede: school nadert 1.000 leerlingen Koen Moreau

01 september 2020

19u00 0 Lede Het Stella Matutinacollege van Lede verpulverde op 1 september andermaal een record wat leerlingenaantal betreft. In 20 jaar tijd lopen meer dan het dubbel aantal leerlingen er school.

“We zijn het schooljaar gestart met liefst 246 eerstejaars waardoor we nu in totaal 932 leerlingen tellen”, weet directeur Hilde De Smet. De steile groei van de school zet zich dus verder nadat er vorig jaar 210 starters en 864 leerlingen waren. “En het doet deugd te zien dat onze (nieuwe) leerlingen allemaal uit de dichte omgeving komen.”

Logistiek vormt de extra aangroei van de school, in 20 jaar van 375 naar 932 leerlingen dit jaar gelukkig geen uitdaging meer. “De extra klascontainers die we bij de start van het vorige schooljaar plaatsen komen goed van pas waardoor alles rustig en vlot verliep en we klaar zijn voor een mooie schooljaar”, aldus De Smet.

Beleidsmatig zijn er wel enkele verschuivingen. Na jaren mannelijke directietandems komt er na de eerdere aanstelling van De Smet als directeur vorig schooljaar nu ook een nieuwe vrouwelijke adjunct-directeur. “Leerlingenbegeleider en -coördinator van de tweede graad Sara Portier neemt de functie over van Tim De Gendt.”

De Gendt keert na acht jaar terug naar zijn oude liefde. “Hij zal als leerkracht wetenschappen en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics nvdr.) opnieuw voor de klas staan op onze school.”