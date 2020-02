Reanimatie op E40 nadat man hartaanval krijgt Koen Moreau

17 februari 2020

18u26 19 Lede De hulpdiensten werden maandagavond rond 18 uur opgeroepen naar de E40 richting Brussel nadat een man onwel werd tussen Wetteren en Erpe-Mere.

Ziekenwagen, MUG en brandweer spoedden zich ter plaatse. Daar bleek dat de man getroffen was door een hartaanval en dringend reanimatie nodig had. Om dat veilig te laten verlopen werd de rechterrijstrook richting Brussel afgesloten. Daardoor was het al snel bumperen vanaf Merelbeke.