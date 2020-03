Radio Lede schenkt gratis zendtijd aan handelaars die door coronamaatregelen getroffen zijn Koen Moreau

16 maart 2020

12u08 5 Lede Met gratis zendtijd wil Radio Lede ondernemers helpen die hun zaak moeten sluiten omwille van het coronavirus.

“We willen onze lokale ondernemers en handelaars een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd”, vertelt hoofdredacteur Ralph Iliano. Op Radio Lede biedt hij aan alle zaken gratis in de kijker te zetten. “Ideaal voor wie thuislevering en/of afhaal organiseert of op een andere manier zijn klanten ten dienste wil staan.”

Meer over Radio Lede en de lokale internetradio beluisteren kan via www.radiolede.be.