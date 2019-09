Psychiatrisch centrum Ariadne biedt opvang voor 60 patiënten in nieuwbouw Vicero Koen Moreau

04 september 2019

17u24 3 Lede Het psychiatrisch centrum Ariadne in Lede opent dit weekend een nieuwbouw voor zestig patiënten die lijden aan psychotische aandoeningen of alcoholverslaving. Dinsdag nemen de eerste patïenten hun intrek.

De nieuwste afdeling van het psychiatrisch centrum Ariadne, voorheen Zoete Nood Gods en in de volksmond ‘de Maricolen’, staat langs de Reymeersstraat en komt tussen de eerder gesloopte gebouwen van het klooster, de paviljoenen Dymphna en Theresia en de oude wasserij. “Daarmee realiseerden we de vijfde fase van ons masterplan waarmee we onze infrastructuur volgens de huidige kwaliteits- en veiligheidsnormen moderniseren, vernieuwen en patiëntvriendelijker maken”, vertelt directeur Marc Vandergraesen.

De recentste nieuwbouw kostte 12 miljoen euro en bevat twee nieuwe opnameafdelingen met in totaal zestig individuele kamers. “Elke kamer heeft eigen sanitair en het complex beschikt over een aantal therapieruimten, kleinschalige woonkamers, burelen en dienstlokalen.” Als naam werd gekozen voor ‘Vicero’. Dat verwijst naar het Latijnse ‘overwinnen’.

Op naar fase 6

Na de ingebruikname zijn de werken niet voltooid. “Na de verhuis starten we onmiddellijk de afbraak van de oude afdeling Egidius en start de tweede fase van de noodzakelijke bodemsanering.” Ook de toegangsweg naar de Reymeersstraat wordt vernieuwd, waarna een groene omgeving met heel wat bomen rond de nieuwe gebouwen wordt aangelegd.

“Op die manier zetten we opnieuw een stapje in de richting van een aangename verblijfplaats met een ziekenhuis in het park.” Als laatste fase wordt nog een nieuw dagziekenhuis, een therapiecomplex en een polyvalente zaal gebouwd. “De voorbereidingen daarvoor zijn volop bezig. We weten dus nog wat te doen”, lacht directeur Vandergraesen.

Opendeur en benefiet

Het nieuwe gebouw bezichtigen kan eenmalig op zaterdag 7 september tussen 14 en 17 uur. Die dag is er tevens een benefiet ten voordele van het Psychiatrisch Centrum Caraes Butare in Rwanda, waarmee Lede verbroederd is. Vanaf 14 uur kan je daardoor een dessertenbuffet, springkasteel, fototentoonstelling over Caraes Butare alsook verkoopstanden van keramiek en Afrikaanse souvenirs in de Reymeersstraat vinden.

Vanaf 17 uur is er een cavabar met hapjes en een muzikaal optreden. ’s Avonds kan je aansluiten voor een barbecue. Kaarten hiervoor kosten 17 euro voor volwassenen. Kinderen betalen 10 euro. Graag vooraf bestellen aan het onthaal van het psychiatrisch centrum (053/76.21.11) of bij Rik De Conink (053/76.21.21).