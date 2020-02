Problemen bij feestcomité: niet alleen geld, maar ook voorraad snoep spoorloos verdwenen Koen Moreau

07 februari 2020

06u11 8 Lede Het gemeentelijk feestcomité moet na de zoektocht naar de Het gemeentelijk feestcomité moet na de zoektocht naar de verdwenen boekhouding en bijhorende centen, nu ook op zoek naar een verdwenen snoepvoorraad. Die snoep werd vorig jaar niet gebruikt omdat de carnavalsstoet werd afgelast

Dat het in een snoepwinkel moeilijk is om van het snoepgoed af te blijven, lijkt nu zowel figuurlijk als letterlijk de waarheid te worden voor het feestcomité van Lede. De vorig jaar ongebruikte snoepvoorraad met een waarde van ongeveer 1.000 euro blijkt spoorloos verdwenen. Minstens een deel van de snoepen, die voorzien waren voor de karamellenworp en voor de notabelen tijdens de stoet, werd verkocht aan collega carnavalisten van Poperinge.

Alleen is daarvan alweer niks te vinden in de zo goed als onbestaande boekhouding. Iets waardoor de vraag meer en meer rijst of de lamentabele boekhouding geen ideale voedingsbodem was voor nieuwe of een verderzetten van bestaande excessen. Het nieuwe gegeven werpt andermaal een serieuze smet op de talrijke goedbedoelde carnavalisten en op voorzitter Jef Lemmens. Die laatste nam na het vorige carnavalsgebeuren - en dus na alles wat de jongste maanden boven water kwam - de fakkel van het feestcomité over. Iets wat hij zich wellicht stilaan begint te beklagen.