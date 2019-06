Prachtige tuinen bezoeken langs Leedshouwken ter gelegenheid van Open Tuinendag KOEN MOREAU

28 juni 2019

14u42 0 Lede Je vakantie starten en inspiratie opdoen voor je eigen tuin kan dit weekend makkelijk.

De Landelijke Gilde organiseert een Open Tuinendag en daardoor kan je langs het Leedshouwken in Lede terecht in twee prachtige tuinen. Danny Impens en Martine Vidts presenteren op nummer 52 hun architecturale generatietuin met diverse hoekjes.

Aan de overzijde van de straat kan je terecht op nummer 55 bij Wim Minnaert en tuinarchitect Katrien Annaert. Zij hebben een kindvriendelijke verrassende tuin met een heerlijke natuurlijke zwemvijver. Beide tuinen bezoeken kan zowel op zaterdag 29 als zondag 30 juni van 10 tot 18 uur.

Wie zondag langsgaat krijgt bovendien nog een woordje uitleg van kringlooptuinieren door KringLoopKracht Guy De Kuyper. Andere aanraders in de regio zijn de tuin van de familie De Roo – Van Hoefs langs de Brusselbaan 5 in Erembodegem en ’t Voskeshof van Hilaire De Vos in de Victor Van Sandelaan 95 in Wetteren.