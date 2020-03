Pony zwaar verminkt aan geslachtsdelen: politie doet oproep naar getuigen Koen Moreau

25 maart 2020

19u19 37 Lede Op een weide langs de Sasstraat in Lede werd deze week een grote pony verminkt.

“Het dier werd tussen maandag 23 maart en woensdagmiddag 25 maart verwond aan de genitaliën”, aldus de politie. Wie verantwoordelijk is voor de gruweldaad is niet duidelijk. Getuigen die iets verdacht opmerkten, mogen dat altijd tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.