Politiek verdeeld over (politieke) invulling programma’s Radio Lede KOEN MOREAU

06 juni 2019

20u11 1 Lede Het is onduidelijk of coalitiepartners CD&V, Groen en De Coöperatie al dan niet politieke verslaggeving zullen tolereren op Radio Lede. Die onafhankelijke zender, die in een programma van een uurtje wekelijks culturele evenementen in de kijker plaatst, kreeg te horen dat politiek voortaan in alle programma’s taboe was. Oppositiepartij N-VA dreigt intussen met een klacht “wegens censuur”.

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V), net terug van vakantie, begrijpt de heisa niet. “Volgens mij hebben we alle recht om volstrekte neutraliteit en een distantiëring van alle politieke partijen te vragen”, stelt de man. Met die volstrekte neutraliteit en distantiëring bedoelt men dat enkel “informatief nieuws dat niet politiek getint is” aan bod mag komen en dat in het volledige zendschema van Radio Lede geen plaats meer mag zijn voor verslaggeving van gemeenteraden en tussenkomsten van de oppositiepartijen.

“Een onaanvaardbare inperking van de redactionele vrijheid en een aantasting van de grondwet” Gemeenteraadslid Jan Lievens (N-VA°

N-VA reageert voorlopig als enige oppositiepartij. “Lomp maar duidelijk”, aldus gemeenteraadslid Jan Lievens. “Aangezien de oppositie actiefst is tijdens de gemeenteraad was het blijkbaar een doorn in het oog van de meerderheid dat er regelmatig kritische opmerkingen op antenne kwamen”, stelt die. Lievens heeft het verder over “een onaanvaardbare inperking van de redactionele vrijheid, een aantasting van de grondwet en een aantasting van het recht op vrije meningsuiting”. N-VA eist een totale redactionele vrijheid en dreigt “klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.”

Communicatieschepen Robert De Mulder (CD&V) ziet daar geen noodzaak toe. “Het betreft volgens mij allemaal een groot misverstand”, reageert die nu. De man benadrukt wel niet vooruit te willen lopen op het schepencollege dat een definitief standpunt moet innemen. “Ik ben wel schepen van communicatie, maar vertolk enkel de beslissingen die daar genomen worden”, zet hij zichzelf alvast een beetje uit de wind.

Gemeenschappelijk standpunt was dat Radio Lede niet aan politiek mag doen Schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie)

Net het omgekeerde doet coalitiepartner De Coöperatie. “Wij hebben beslist dat Radio Lede een radio is die het culturele leven in Lede belicht zoals het gemeentelijk infoblad ‘Lede Informeert’ en ook een gelijkaardige invulling moet krijgen”, aldus Jan Huib Nas. Merkwaardig genoeg stelt die wel nog “te geloven in de waarde van Radio Lede als een objectieve en onafhankelijke brenger van nieuws en actualiteit in onze gemeente.” Partijgenoot en Schepen Rasschaert benadrukt dat het “ook nooit de bedoeling was via Radio Lede promotie te voeren voor de meerderheid, maar dat De Coöperatie zich zal aansluiten bij het gemeenschappelijke standpunt van het gemeentebestuur” en “Dat is tot vandaag dat Radio Lede niet aan politiek mag doen.”

Coalitiepartner Groen vindt, bij monde van schepen Bart Heestermans, dat persvrijheid moet gegarandeerd blijven. “Ik heb de discussie niet goed gevolgd en weet niet helemaal waarover het gaat, maar als gemeente willen we via Radio Lede onze verenigingen en culturele evenementen gedurende een uurtje positief in de kijker brengen. Voor de rest is en mag een redactionele inmenging absoluut niet aan de orde zijn”, geeft die nog mee.

Radio Lede reageert enkel met een persbericht. Daarin staat dat “een verdere samenwerking met de gemeente niet onmogelijk is zolang die niet indruist tegen de journalistieke deontologie” en dat “Radio Lede hoe dan ook blijft bestaan voor de Ledenaar.”