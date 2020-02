Politie voorziet budget voor body- en dashcams Koen Moreau

20 februari 2020

18u42 0 Lede De lokale politiezone van Erpe-Mere/Lede wil nog dit jaar body- en/of dashcams aankopen.

Bedoeling is om die camera’s in te zetten om later meer duidelijkheid te krijgen over wat zich precies afspeelde. “De collega’s van Ronse hielden al enkele testen en ook in Gent werd al - met wisselend succes - geëxperimenteerd. We wachten de resultaten van die testen af om te beslissen welke weg we met zone zone willen inslaan”, aldus korpschef hoofdcommissaris Luk Lacayese.

Een eventuele aankoop is in elk geval niet voor meteen. “Momenteel vragen de bouwwerken aan ons nieuwe politiecommissariaat en de voorbereiding voor de verhuis begin oktober al voldoende aandacht.” Bedoeling blijft wel om dit jaar camera’s aan te kopen. “Het niet gebruiken van de voorziene budgetten zou een slecht voorbeeld van budgetbeheer zijn”, geeft Lacaeyse nog mee.