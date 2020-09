Politie voortaan te vinden in nieuw commissariaat op de grens tussen Lede en Erpe Koen Moreau

11 september 2020

15u42 0 Erpe-Mere/Lede De politiezone Erpe-Mere/Lede verhuist momenteel de laatste materialen en infrastructuur naar het De politiezone Erpe-Mere/Lede verhuist momenteel de laatste materialen en infrastructuur naar het nieuwe commissariaat op de grens van de Hoogstraat in Lede met de Leedsesteenweg in Erpe.

Vanaf maandag 14 september kunnen inwoners van Erpe-Mere en Lede daardoor niet langer terecht in het administratief centrum naast het postkantoor achter Huize Moens in Lede. Het commissariaat langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe was omwille van corona al een tijdje niet meer publiek toegankelijk.

Gewoon binnenlopen in het nieuwe commissariaat is om dezelfde reden evenmin mogelijk. Het onthaal werkt nog steeds enkel op afspraak. Een maatregel die in oktober 2019 al werd ingevoerd om de wachttijden te beperken en efficiëntie te verhogen. Een afspraak maken kan (en moet) via de website www.erpemerelede.be of telefonisch via 053/60.64.64. Voor dringende interventies bel je op elk moment van de dag het noodnummer ‘101'.

Een echte opendeur is wegens corona momenteel niet mogelijk. Wel worden in het weekend van 26 en 27 september beperkte rondleidingen in kleine groepjes georganiseerd. Reserveren hiervoor was noodzakelijk en de interesse was groot. Daarom zal de politiezone nog een opendeurdag organiseren zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Het nieuw adres van de politiezone Erpe-Mere/Lede:

Hoogstraat 175, 9340 Lede

(Tegenover bakkerij Aernoudt en benzinestation Gabriëls)