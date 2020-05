Politie valt binnen bij moeder meesteroplichter en drugsboer Bart V.C.: meerdere vaten in beslag genomen Koen Moreau

07 mei 2020

Lede De Civiele Bescherming haalde donderdag in opdracht van de Federale Gerechtelijke Politie van Gent meerdere vaten weg achter het huis van een oudere vrouw in de Billegemstraat in Wanzele (Lede). Meer dan waarschijnlijk gaat het om materiaal van een drugslabo. "Verder onderzoek moet dat uitwijzen", aldus woordvoerder Patrick Willockx van de FGP.

Meesteroplichter Bart V.C. uit Erpe-Mere heeft zijn actiedomein duidelijk verlegd. Nadat de man in april 2013 vanuit zijn garage langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe net iets te veel wagens had verkocht zonder die te leveren, nam hij de benen naar Thailand. Daar werd hij in december van dat jaar opnieuw opgemerkt door een Gentenaar nadat die door V.C. opgelicht was bij het verkopen van een boot.

Het slachtoffer deed aangifte en V.C. werd opgepakt door de Thaise politie en uitgeleverd aan ons land. Hij verscheen vorig jaar voor de rechter voor de oplichting met zijn autohandel BVC Projects en werd veroordeeld tot een boete en twee jaar cel met uitstel. Hij kreeg kreeg ook tien jaar beroepsverbod opgelegd. Zonder twijfel de reden waarom de man zijn actieterrein verlegde.

Drugshandel

Daardoor verdiende hij de jongste tijd blijkbaar zijn brood in de drugshandel. Tot eind maart. Toen liep hij in Oombergen, bij Zottegem, tegen de lamp. Speurders van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem troffen op vrijdag 27 maart een drugsplantage met meer dan 500 cannabisplanten aan in de woning van de man in de Astridstraat. Mogelijk bleef het niet alleen bij ‘tuinieren’.

Donderdagochtend troffen speurders aan het einde van de landelijke Billegemstraat bij de moeder van de man vijf vaten met chemische producten aan. Die werden er door haar zoon tijdelijk geplaatst om later weg te brengen. Iets wat door zijn arrestatie en de sluiting van de grenzen niet lukte. De moeder zelf wordt ogenschijnlijk niets ten laste gelegd.

Zwaar ziek

Ze was er wel het hart van in toen ze hoorde over de nieuwe ontwikkeling. “Mijn zoon is momenteel heel erg ziek door een gezwel in zijn keel. Hij verdient dit allemaal niet. De fouten die hij maakte, waren te wijten aan geldproblemen, maar veel van wat in de kranten verscheen strookt niet met de werkelijkheid. Daarnaast is en blijft Bart mijn enige zoon”, vertelde de vrouw toen ze smeekte niet te berichten over de inval bij haar thuis.

Meer dan waarschijnlijk was de inval geen eenmalig gegeven. Vermoedelijk vielen speurders in het kader van het lopende onderzoek op meerdere plaatsen binnen. Over andere locaties en wat daar gevonden werd, wordt voorlopig in het belang van het onderzoek niet gecommuniceerd.