Politie legt twee wagens aan de ketting Frank Eeckhout

23 augustus 2020

10u40 0 Lede Bij een verkeerscontrole met de ANPR-camera op de gemeentegrens van Lede met Wichelen heeft politie Erpe-Mere/Lede twee wagens aan de ketting gelegd.

Een voertuig kreeg tijdelijk een wielklem op omdat er een vermoeden was van niet-verzekering. De wagen was ook niet correct ingeschreven. Een tweede voertuig werd aan de ketting gelegd omdat een bestuurder met de wagen reeds zonder rijbewijs. Dat was enkele dagen eerder ingetrokken door de collega’s van politie Wetteren/Laarne/Wichelen. Om te verhinderen dat hij nog een achter het stuur zou kruipen, kreeg zijn wagen een wielklem tot hij zijn rijbewijs terug heeft.