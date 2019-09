Politie krijgt drie nieuwe politiecombi’s en een gloednieuwe moto Koen Moreau

18u21 0 Lede Om het wagenpark op punt te houden, mocht hoofdcommissaris Luk Lacaeyse zondagnamiddag de sleutels van enkele nieuwe voertuigen in ontvangst nemen.

Burgemeester Hugo De Waele van Erpe-Mere, tevens voorzitter van het politiecollege, en burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) overhandigden daarvoor tijdens de dag van de veiligheidsdiensten symbolisch de sleutels van enkele nieuwe voertuigen. “Het gaat om drie nieuwe combi’s en een nieuwe moto ter vervanging”, aldus de hoofdcommissaris.

Het volledige wagenpark bevat momenteel een 25-tal voertuigen voor interventie, buurtwerking en recherche. “Verder hebben we ook vijf moto’s waarvan een lesmotor enerzijds en waarvan er anderzijds dagelijks twee à drie de baan op zijn. Tijdens wielerwedstrijden en andere evenementen worden ze vaak allemaal gelijktijdig ingezet.”

Tijdens de opendeur kon verder een kijkje genomen worden in het huidige politiecommissariaat. Dat opende wellicht voor de laatste keer de deuren voor het grote publiek aangezien de nieuwbouw langs de Hoogstraat op de grens van Lede en Erpe in het voorjaar van 2020 gebruiksklaar moet zijn. Verder waren er ook demonstraties van ordehandhaving, konden kinderen plaats nemen op politiemotors, een kijkje nemen in de politievoertuigen of een demonstratie van een drugshond meemaken.