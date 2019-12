Plaatjes op verzoek bij Radio Lede leveren 451 euro Koen Moreau

07u59 3 Lede De opbrengst van de Kerstactie van Radio Lede wordt dit jaar geschonken aan de vzw BiJeVa.

BiJeVa, wat staat voor Bijzonder Jeugd Vakantie, zet zich in om kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben toch ook een vakantie te bezorgen. “Een doel en organisatie waar we ons helemaal konden achter zetten”, vertelt hoofdredacteur Ralph Iljano. De radiomakers verkochten verzoekplaatjes voor 1 euro per stuk tijdens de kerstdagen en dat leverde 451 euro.