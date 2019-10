Pesten (?) op de gemeenteraad: Marc Boterberg (LVZ) blijft op doktersadvies 12 weken weg Koen Moreau

07 oktober 2019

12u42 3 Lede De autoritaire opstelling van gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) blijft in Lede niet zonder gevolgen. Gemeenteraadslid Marc Boterberg (Lede Vlaams en Zinvol) blijft de komende weken op doktersadvies weg van de oppositiebanken.

“Marc is de mentaliteit van het bestuur en in het bijzonder van de voorzitter van de gemeenteraad kotsbeu. De laatste gemeenteraad verliep zodanig arrogant dat hij er voorlopig genoeg van heeft en op doktersadvies enkele weken politieke rust neemt”, weet diens vervanger Filip Bauters. Die heeft het over een soort ‘burn-out’.

De laatste gemeenteraad verliep inderdaad woelig. Voorzitter Maebe schorste de gemeenteraad tijdens een – toegegeven bijzonder langdradige - uiteenzetting van Boterberg over het naar zijn inziens ontbrekende beleid. “Ongehoord en ongezien wat hier gebeurt”, reageerde Boterberg nadat hij weigerde aan het door de voorzitter geëiste overleg deel te nemen.

Ik ben lid van de meerderheid en voorzitter van de gemeenteraad. Beide functies probeer ik zo goed mogelijk te combineren. Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen)

Geen vijanden

Gemeenteraadsvoorzitter Maebe is niet verbaasd door het wegvallen van Boterberg. “Nog voor mijn tussenkomst tijdens de vorige gemeenteraad stelde collega Boterberg al uitvoerig ‘ontgoocheld, misnoegd en boos’ te zijn. Het ongenoegen leeft dus al langer”, stelt die. Maebe stipuleert ook dat “de standpunten van Vlaams Belang en Lede Vlaams en Zinvol niet dezelfde zijn als die van Groen.” Hij benadrukt wel dat hij en Boterberg geen vijanden zijn. “Maar we zijn wel altijd politieke tegenstrevers geweest.”

Blijkbaar ook als gemeenteraadsvoorzitter. En net dat verwijt maakten de verschillende oppositiepartijen Maebe intussen al. “U spreekt teveel als lid van de meerderheid en te weinig als voorzitter van alle gemeenteraadsleden”, stelde Peter Venneman (Open Lede) recent nog. Maebe deelt die visie niet.

“Het klopt dat ik de twee ben en beide moet vertegenwoordigen, maar mijn inziens ben ik de voorzitter van iedereen. Ik sta steeds open voor overleg, maar wanneer de oppositie enkel het woord wil, maar niet openstaat voor dialoog moet ik ingrijpen.” Verder wenst Maebe niet in te gaan op de heisa. “Ik leg dit naast me neer en doe verder zoals ik bezig ben. De volgende gemeenteraad zal ik de vervanger van raadslid Boterberg dan ook zoals het hoort ook van harte welkom heten”, besluit de man.