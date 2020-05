Personeelslid WZC Markizaat besmet met COVID-19 (en haar kind werd opgevangen in de gemeentelijke opvang) Koen Moreau

20 mei 2020

14u21 0 Lede Woonzorgcentrum Markizaat in Lede is niet langer coronavrij. Een personeelslid verbonden aan De Orangerie, de afdeling voor mensen met dementie, testte positief op het virus. Ook haar echtgenoot is besmet.

“De vrouw vertoonde geen symptomen, maar werd wel onmiddellijk samen met haar man in quarantaine geplaatst. De familieleden van de bewoners van De Orangerie werden inmiddels verwittigd”, aldus het gemeentebestuur.

Om zicht te krijgen op de verdere verspreiding worden de dichtste collega’s van de vrouw - omwille van de incubatietijd - zaterdag getest. “Ook geldt momenteel een verhoogde waakzaamheid naar iedereen symptomen vertoond”, luidt het nog.

Een kind van de medewerkster werd opgevangen in de gemeentelijke buitenschoolse opvang van Wanzele en Lede. “Het kind werd getest en bleek niet besmet. Veiligheidshalve beslisten de ouders toch om hun kind gedurende hun quarantaineperiode niet langer naar de opvang te brengen.”

Ouders wiens kinderen opgevangen werden in de opvanglocaties van Wanzele en Lede werden eveneens verwittigd. De personeelsleden die contact hadden met het kind werden verzocht hun huisarts te contacteren. Het kind werd nooit opgevangen in de opvang in Oordegem.