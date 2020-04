Personeel WZC Markizaat volledig COVID-19 negatief: "Gemiddeld 1 op 10 besmet, bij ons 0 op 88" Koen Moreau

26 april 2020

10u23 0 Lede Het OCMW woonzorgcentrum Markizaat uit Lede kreeg net de resultaten van de coronatesten die alle 85 personeelsleden en 3 stagiars ondergingen.

“En die zijn een stevige opsteker”, vertellen schepen Geertrui Van de Velde (CD&V) en rustoorddirecteur Tina Van Laere. “Volgens de reeds verzamelde cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt 1 op de 10 medewerkers, vaak zonder symptomen, wel besmet.”

Niet zo in Lede dus. “Met opluchting vernamen we dat alle 88 testen negatief zijn.” Een mooi en bemoedigend resultaat voor de medewerkers om op de ingeslagen weg verder te gaan. “Al beseffen we dat je in deze crisis het geluk ook wat aan je zijde moet hebben.”

Tot op heden werd in het Markizaat slechts tien bewoners getest. Die bleken eveneens allen negatief.