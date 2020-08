Paul De Jaeger (CD&V) wordt schepen van Openbare Werken, Verkeer, Communicatie en Informatica Rutger Lievens

20 augustus 2020

19u22 1 Lede Paul De Jaeger zal gedurende Paul De Jaeger zal gedurende het ziekteverlof van burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) schepen zijn van Openbare Werken, Verkeer, Communicatie en Informatica. Als gemeenteraadslid zal Griet De Smet burgemeester Uyttendaele vervangen.

“Wegens de afwezigheid van burgemeester Roland Uyttendaele tot einde van dit jaar wil CD&V de continuïteit inzake bestuur en bevoegdheden optimaal blijven garanderen. Omdat schepen Robert De Mulder als waarnemend burgemeester een hele resem nieuwe bevoegdheden en verplichtingen heeft, was het aangewezen om zijn huidige taken naar iemand anders over te hevelen”, zo zegt CD&V Lede vandaag.

“Dat wordt dan Paul De Jaeger die op vraag van het partijbestuur als schepen zal zetelen. Sedert 2013 is Paul gemeenteraadslid en in de huidige legislatuur is hij lid van de commissies verkeer en patrimonium en zetelt hij tevens in de politieraad. Hij zal gedurende het ziekteverlof van de burgemeester de bevoegdheden openbare werken, verkeer, communicatie en informatica voor zijn rekening nemen”, aldus de partij.

Als gemeenteraadslid zal Griet De Smet burgemeester Uyttendaele vervangen. “Beroepshalve is Griet opleidingscoördinator logopedie en audiologie aan de Arteveldeschool in Gent. Sociaal geëngageerd combineert ze haar job met tal van socio-culturele engagementen in de gemeente. Zij is tevens bestuurslid van CD&V”, zegt CD&V. “Zoals bekend had Geertrui van de Velde bij aanvang van deze legislatuur ervoor geopteerd om voorzitter te worden van het Bijzonder Comité en dit gekoppeld aan de overige sociale bevoegdheden.”