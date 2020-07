Pasta Sarah opent na zware brand aan Wetteren station tijdelijk meeneemzaak bij haar thuis in Oordegem Koen Moreau

23 juli 2020

14u45 0 Oordegem/Wetteren Na de Na de zware brand aan de schutterstoren vol asbest aan het station van Wetteren op zaterdag 11 juli is de gloednieuwe pastazaak ‘Pasta Sarah’ van Sarah Vagenende uit Oordegem op die plek verplicht gesloten . Deze week startte ze bij haar thuis langs Blekte in Oordegem een beperkte ‘take away’ op. “Misschien blijf ik hier wel, want Wetteren bracht tot nu toe enkel miserie.”

Een uitspraak met een knipoog, maar niet geheel onterecht. De vrouw startte – na lang wachten - in volle corona haar zaak, een eerbetoon aan haar overleden grootvader, als afhaalservice. Iets wat ze nu noodgedwongen na een korte periode als volwaardige restaurant van op een alternatieve locatie nogmaals tijdelijk moet overdoen. “Mentaal was ik me aan het voorbereiden op een tweede lockdown met enkel afhaal, maar het werd erger. Wetteren heeft me tot nu toe nog geen geluk gebracht”, vertelt ze.

Asbest

“Zeker tot begin augustus kan ik niet terug naar het Stationsplein en zal ik hier in Oordegem aan de slag zijn.” Een noodzakelijk iets, want omwille van de grote hoeveelheid in de omgeving vrijgekomen asbest is het Stationsplein in Wetteren nog steeds niet geheel vrijgegeven. De zaak zelf werd intussen wel grondig gereinigd. “Een professionele firma heeft daar fantastisch werk verricht, maar al mijn voeding, ingrediënten en verpakkingen waren voor de vuilnisbak.”

Elke keer als ik in de zaak kom, ruik en hoor ik in mijn gedachten de brandgeur en het gekraak Sarah Vagenende

Herstarten was dan ook geen evidentie. “Elke keer als ik in de zaak kom, keer ik terug in de tijd. Alles is gereinigd, maar in mijn gedachten ruik ik nog steeds de brandgeur en hoor ik nog steeds het gekraak. Alles is enorm snel gegaan.” Daardoor was er ook geen tijd om de twee wagens van haar en haar man die op amper twintig meter van de brandende toren stonden weg te halen. “Maar als bij wonder liepen die geen schade op en ook het gebouw van Pasta Sarah bleef gespaard.”

Goede vriendin

Toch zat Sarah in zak en as. “Mijn energie was eerlijk gezegd op, maar ik had de keuze: zitten huilen of bezig blijven.” Sarah koos het laatste. “Gelukkig heb ik een goede vriendin en een top verzekeraar die me er bovenop hielpen. Nu kan ik zelf al terug wat lachen en ook de positieve kanten zien. Zo kunnen nu ook mensen hier uit de buurt mijn – weliswaar beperktere - vers bereide kwalitatieve meeneemkeuken ontdekken”, knipoogt ze.

Pasta Sarah

Tijdelijk adres: Blekte 56, Oordegem,

Afhalen van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur, zondag gesloten

Tel: 0468/12.95.05

Facebook: Pasta Sarah

www.pastasarah.be