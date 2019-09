Parochieraad krijgt oude kerktekeningen uit privé archief Koen Moreau

09 september 2019

18u11 0 Lede In parochiaal centrum De Spinch kan je sinds kort een oude tekening van de Wanzeelse Sint-Bavokerk van de hand van architect Van Masseghem vinden.

Dat is het resultaat van een schenking die de Parochieraad kreeg van Jan De Ro. Dat is de kleinzoon van Alfons Govaert, burgemeester van 1921 tot 1947, en achterkleinzoon van Leander Govaert die van 1846 tot 1928 burgemeester van Wanzele was. “Ik vond deze nooit gerealiseerde uitbreidingsplannen van de kerk in de nalatenschap van mijn moeder, maar schenk ze met een veel plezier aan de Parochieraad”, aldus de man.

Uit welke periode de plannen dateren is niet duidelijk en de naam van de architect doet evenmin een belletje rinkelen. De kans is dan ook groot dat lokale geschiedkundigen door de schenking op zoektocht gaan in archieven om meer te weten te komen. Voorlopig getuigt de tekening vooral van een mooi maar nooit gerealiseerd toekomstbeeld van een grotere Sint-Bavokerk.