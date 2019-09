Parkeerschijf vergeten of te lang parkeren: dat kost je vanaf januari 25 euro Koen Moreau

21 september 2019

09u18 0 Lede Vanaf januari start een private firma in Lede met het controles op het correct gebruik van de parkeerschijf. Daarmee komt een einde aan het gedoogbeleid en gebrek aan controles. Elke overtreding kost meteen 25 euro.

De gemeente Lede voerde in tal van straten beperkt parkeren in om dagparkeerders weg te houden. Dat is onder meer het geval op een deel van het marktplein, de parking aan de oude bibliotheek tussen de Brilstraat en de Julius De Geyterstraat, de Wichelsesteenweg tussen de verkeerslichten en frituur ’t Snacksken, in een deel van de Kasteeldreef en enkele plaatsen in de buurt van het station.

Die invoering bracht weinig zoden aan de dijk door een gebrek aan controles. Daarin komt nu verandering. Lede gaat in zee met een parkeerfirma en die een groot deel van de geïnde boetes mag houden. “Oorspronkelijk dachten we dat het volledige boetebedrag naar de firma zou gaan, maar uiteindelijk krijgen we als gemeente ook 35% van de geïnde bedragen”, vertelt schepen Robert De Mulder (CD&V).

Hoeveel de controle de gemeente zal opleveren valt af te wachten. “Het gaat om een totaal van 116 plaatsen en de firma zal minstens driemaal per week en minstens een zaterdag per maand controles uitvoeren”, vult Isabelle Derder (CD&V) aan. Het boetebedrag is niet gering. De parkeerschijf vergeten of de toegelaten twee uur overschrijden kost meteen 25 euro. “Om die reden onderzoeken we om eventueel bewonerskaarten in te voeren, maar dat moeten we nog bekijken.” De komende weken kunnen Ledenaars in elk geval maar best oefenen op het plaatsen van hun parkeerschijf. De wijzer mag je overigens steeds op het eerste streepje volgend op je aankomstuur plaatsen.