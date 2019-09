Paniek door kortsluiting: brandweer massaal ter plaatse Koen Moreau

12 september 2019

07u32 2 Lede De Julius De Geyterstraat in Lede stond woensdagavond afgeladen vol met brandweerwagens.

“Tijdens onze wekelijkse oefening arriveerde om 22 uur een oproep voor een woningbrand op 500 meter van onze kazerne. Daardoor waren we in een mum van tijd met al ons materiaal ter plaatse”, aldus de brandweer. Uiteindelijk was er geen sprake van een woningbrand. “Aan de gevel sloegen vonken uit een elektriciteitskabel en in de woning knipperden de lichten, maar van brand was gelukkig nog geen sprake.” Netbeheerder Fluvius werd opgeroepen om het defect na te kijken.