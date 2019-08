OVK-rommelmarkt op speelplaats De Kleine Prins KOEN MOREAU

22 augustus 2019

10u09 0 Lede De Oudervereniging en VriendenKring De Kleine Prins uit Lede organiseert op zondag 25 augustus voor de tweede keer een rommelmarkt.

Van 7.30 tot 16 uur kan je daardoor terecht op de speelplaats van de school. Ingang via Vijverstraat en Meirveld. Geïnteresseerde standhouders betalen 5 euro voor een plaats van 5 op 2,5 meter. Vooraf contact opnemen via OVK_rommelmarkt@outlook.com is wel noodzakelijk.