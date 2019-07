Overlast door aceton-verdunner in riolering: appartement even geëvacueerd KOEN MOREAU

10 juli 2019

18u02 3 Lede Op de Markt van Lede werd dinsdagavond rond 21.30 uur kortstondig het gebouw waarin BistroLee gevestigd is geëvacueerd nadat binnen een penetrante geur werd opgemerkt.

Iemand had een stevige hoeveelheid ‘thinner’ of aceton-verdunner in de riolering gekieperd. De brandweer spoelde de riolering tot de verdunde verdunner geen overlast meer veroorzaakte.