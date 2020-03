Ouderenafdeling psychatrisch centrum Ariadne getroffen door coronavirus: 1 personeelslid thuis en 1 patiënt naar ziekenhuis Koen Moreau

15 maart 2020

21u56 158 Lede Op de afdeling geriatrie van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, het vroegere Zoete Nood Gods, in Lede zijn al minstens twee personen besmet met het coronavirus.

“Het gaat om een personeelslid en een patiënt”, vertelt directeur Marc Vandergraesen. “Het personeelslid testte na verschijnselen van koorts positief, maar is intussen bijna helemaal hersteld waardoor in theorie het werk hervat kan worden.” De patiënt, een oudere man die al geruime tijd in de gesloten afdeling van het ziekenhuis verblijft, werd naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst overgebracht. “Over zijn toestand weten we momenteel niks meer”, aldus Vandergraesen.

Het ziekenhuis nam de voorbije dagen nochtans alle noodzakelijke maatregelen in acht. “We volgen alle richtlijn van de FOD Volksgezondheid. Bezoekers zijn niet meer toegelaten in ons ziekenhuis en op de getroffen afdeling draagt het personeel mondmaskers en gelden extra hygiënische maatregelen.” Het is dan ook niet duidelijk hoe de besmetting tot in het ziekenhuis raakte. “Helaas zien we de jongste dagen een enorme opmars in tal van ziekenhuizen in ons land en in het buitenland. Het virus is stilaan overal en door een incubatietijd van ruim een week wordt dat pas na een tijd duidelijk.”

De besmetting in Lede is niet de eerste in de buurt. Eerder raakte bekend dat in rusthuis Sint-Jozef in Wetteren een medewerker en in rusthuis Molenkouter in Wichelen een bewoner positief testten. In Bavegem raakte een 17-jarige knaap besmet. De jongeman lag enkele dagen op intensieve zorgen en moet nog steeds zuurstof krijgen.